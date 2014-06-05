Придніпровська залізниця попередила крадіжок на 117 тис. гривень

Працівники підрозділів служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці (ПдЗ) у січні-травні 2014 року попередили 161 випадок розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму понад 117 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, Придніпровська залізниця передала в правоохоронні органи 138 затриманих за підозрою у крадіжці майна залізниці.

Зокрема, тільки в травні поточного року Придніпровська магістраль попередила 27 крадіжок вантажів і майна на суму понад 14,6 тис. грн, а також затримала 25 осіб за підозрою в крадіжці.

Під час оперативно-профілактичних заходів на інфраструктурних об'єктах магістралі за порушення правил, встановлених на залізничному транспорті (ходіння коліями у невстановлених місцях, незаконний проїзд у вантажних поїздах), працівники Придніпровської залізниці затримали 881 людину, з яких 560 були оштрафовані на суму понад 19 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, працівники підрозділів служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці в 2013 році попередили 432 випадки розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму понад 395 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

