Придніпровська залізниця перерахувала до бюджетів і цільових фондів 900 млн гривень

Придніпровська залізниця (ПдЗ) у січні-травні 2014 року скоротила відрахування в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди соціального страхування на 21,2% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 899,51 млн грн, повідомила УНІАН прес-служба залізниці.

Зокрема, за вказаний період Придніпровська магістраль перерахувала в державний бюджет 286,64 млн грн, до місцевих бюджетів - 175,67 млн грн, в цільові фонди соцстраху - 437,21 млн грн.

У травні поточного року Придніпровська залізниця сплатила до бюджетів всіх рівнів і державні цільові фонди соціального страхування 168,2 млн грн, з них до держбюджету - 53,76 млн грн, до місцевих бюджетів - 33,54 млн грн, в цільові фонди соцстраху - 80,91 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-квітні 2014 року скоротила відрахування до бюджетів і цільових фондів на 14,5% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 731,31 млн грн.

У 2013 році Придніпровська залізниця збільшила відрахування в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди соціального страхування на 0,38% в порівнянні з 2012 роком - до 2,6 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.