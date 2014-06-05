Аеропорт Луганська призупинив роботу

Про це повідомляється на сайті аеропорту.

"На даний момент регулярні рейси з Луганського аеропорту тимчасово не виконуються", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в інтернеті з'явилася інформація про те, що літаку з учасниками АТО не дозволили приземлитися в Луганському аеропорту. В.о. президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов доручив силовим структурам перевірити інформацію про нібито причетність народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова до перешкоджання приземлення літака.

Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Автономної Республіки Крим зі складу України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будинки у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

У цей час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Луганськ» почав роботу в 1964 році. До розпаду СРСР з Луганського аеропорту щодня відбувалося до 100 вильотів майже в 70 міст Радянського Союзу, щодоби перевозилося не менше 1200 пасажирів.

У січні 2001 року підприємство з державної власності передано у власність територіальної громади Луганської області.