«Укрзалізниця» призначила нового голову Південної залізниці

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») призначила виконуючим обов'язки начальника Південної залізниці (ПЗ) Миколу Уманця, який раніше обіймав посаду першого заступника глави південної залізниці.

Про це повідомив емітент у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

«Виконання обов'язків начальника державного підприємства «Південна залізниця» покладено на Уманця Миколу Григоровича - головного інженера і першого заступника начальника «Південної залізниці», - наголошується в повідомленні.

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За даними підприємства, рішення про призначення нового глави південної залізниці закріплено наказом «Укрзалізниці» від 4 червня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Кабінет міністрів України звільнив з посади начальника Південної залізниці Олександра Філатова і з посади начальника Придніпровської залізниці Ігоря Гладких.