Україна сподівається підписати договір про "відкрите небо" з ЄС уже 27 червня

Україна може підписати договір про спільний авіаційний простір (САП) із країнами Європейського Союзу разом із підписанням політичної частини асоціації з ЄС 27 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу авіаційного транспорту Міністерства інфраструктури України Валентин Згурський.

"Можливо, якщо європейська сторона погодиться, підписання відбудеться 27 червня", - сказав Згурський у ході відкритого столу, присвяченого САП між Україною і країнами ЄС.

За його словами, у разі непідписання угоди САП наприкінці червня, в України ще є час для укладення цього договору, оскільки він набуває чинності після перехідного періоду, а саме, з літньої навігації 2015 року.

Заступник директора департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків Державіаслужби Олена Мельник, також присутня на заході, заявила, що українські авіакомпанії та аеропорти вже дотримуються більшості вимог Європейського Союзу. Крім того, Україна має всі аналогічні європейським нормативні акти у сфері авіації, але вони складені за національними вимогами.

За її словами, авіаційна влада України має зробити основний упор на введенні правил сертифікації аеродромів і служб наземного обслуговування в аеропортах.

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Як повідомляв УНІАН, призначене на 5 червня підписання договору про спільний авіаційний простір між Україною та країнами Європейського Союзу було перенесено за ініціативи європейської сторони у зв'язку з неузгодженістю територіальної приналежності Гібралтару.

Активна підготовка до підписання документа ведеться з листопада 2013 року. Мета угоди – поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у галузі цивільної авіації, сприяння промисловому та операційному співробітництву. На думку експертів, повномасштабна реалізація договору про відкрите небо між Україною та Європейським Союзом можлива й доцільна за умови одночасного скасування візового режиму, що знімає бар'єри для переміщення громадян між країнами.

ЄС і Україна узгодили текст договору 21-22 жовтня 2013 року, а парафували його 29 листопада 2013 року на саміті у Вільнюсі.