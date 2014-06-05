«Укрзалізниці» вдалося евакуювати з Луганська майже 500 дітей-сиріт

Спеціально сформований "Укрзалізницею" додатковий поїзд з майже 500 дітьми-сиротами у сьогодні виїхав з Луганська напрямку Одеси о 19:10, оскільки раніше поїзд неможливо було відправити через дії сепаратистів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

«5 червня залізничникам все ж таки вдалося евакуювати з Луганська групу з майже 500 дітей-сиріт у супроводі дорослих (502 людини, зокрема 451 дитина)», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, для безоплатного перевезення дітей-сиріт із Луганська, де на даний час продовжується активна фаза антитерористичної операції, Донецька залізниця сформувала додатковий поїзд №525/526 сполученням Луганськ-Одеса з 10 вагонів: 1 купейний і 9 плацкартних. Сьогодні о 19:10 поїзд відправився з Луганська, і прибуде до Одеси 6 червня до обіду.

«Це друга спроба вивезти велику групу дітей з неспокійного регіону. Нагадаємо, спочатку їх хотіли перевезти у вагонах Одеської залізниці, але спеціальний поїзд що прямував з Одеси до Луганська, довелося повернути назад через втручання ДНР», - підкреслюють у прес-службі.

Як повідомили в «Укрзалізниці» з посиланням на начальника головного пасажирського управління відомства Ігоря Бреуса, і у складних обставинах залізниці України, як перевізник, і надалі виконуватимуть основне завдання - забезпечувати безпечні перевезення. Заявка на перевезення цієї групи дітей-сиріт надійшла напередодні від Луганської ОДА.

Крім того, для перевезення пасажирів з Луганська і Донецька також залучаються поїзди формування Придніпровської, Південно-західної й інших залізниць, а до складу графікових поїздів включено додатково по 5-6 вагонів.

«Сьогодні на Донецькій залізниці ми пропускаємо поїзди тільки по одній ділянці Красноармійськ-Чапліне-Синельникове. Це єдино можливий шлях, оскільки раніше через втручання в роботу інфраструктури і її пошкодження, а також з метою безпеки пасажирів, три ділянки були закриті для руху», - цитує прес-служба Бреуса.

Крім того, за його словами, залізничники збільшили кількість зупинок, оскільки поїзди йдуть за зміненими маршрутами. «Зокрема, вони зупиняються на Синельниковому-1, Краснограді і Павлограді», - зазначив Бреус.

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Як повідомляв УНІАН, раніше 5 червня сепаратисти не дали залізничникам перевезти більше 500 дітей-сиріт спеціально сформованим "Укрзалізницею" додатковим поїздом у напрямі Одеси з Луганська.

Зокрема, 5 червня поїзд відправився з Одеси до Луганська, куди мав прибути сьогодні вранці за спеціально розробленим графіком. Проте ДНР дала вказівку Донецькій залізниці повідомити Одеську і Придніпровську залізниці про те, що цей поїзд не буде прийнятий. Через це «Укрзалізниця» вимушена була повернути поїзд назад до Одеси.

Крім того, для забезпечення вивезення пасажирів з Донецької і Луганської областей «Укрзалізниця» на період з 2 по 9 червня 2014 року збільшила кількість вагонів у поїздах, що курсують з Луганська і Донецька, на 5-6 вагонів – до 18-20 одиниць.

На даний час на сході України продовжується активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угрупувань сепаратистів.

З Донецька у зв'язку із напруженою ситуацією і присутністю в місті великої кількості озброєних людей вже виїхало 15 тисяч громадян.

Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями.