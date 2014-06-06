Південно-Західна залізниця додала до Трійці 17 регіональних поїздів

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до свята Трійці призначила 17 додаткових регіональних поїздів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Для забезпечення перевезень пасажирів у період святкування Трійці Південно-Західна залізниця призначила низку додаткових регіональних поїздів на 9 і 10 червня», - сказано в повідомленні.

Зокрема, Південно-Західна залізниця призначила такі поїзди: № 808/807 Київ - Шостка - Фастів (відправлення з Києва та Шостки 9 червня), № 823/824 Київ - Шепетівка (відправлення з Києва 9 червня, з Шепетівки - 10 червня), № 836 Коростень - Київ (відправлення з Коростеня 9 червня), № 841/842 Київ - Шепетівка (відправлення з Києва і Шепетівки 9 червня), № 862 Вінниця - Київ (відправлення з Вінниці 9 червня), № 866/865 Київ-Волинський - Гребінка (відправлення з Києва-Волинського і Гребінки 9 червня), № 875 Коростень - Житомир (відправлення з Коростеня 9 червня), № 877 Коростень - Житомир (відправлення з Коростеня 10 червня), № 879 Коростень - Козятин (відправлення з Коростеня 9 червня), № 880/879-882/881 Київ - Чернігів (відправлення з Києва та Чернігова 9 червня), № 887/888-889/890 Коростень - Вінниця (відправлення з Коростеня та Вінниці 9 червня).

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної здатності вокзалів та ін.) призначає додаткові поїзди і збільшує кількість вагонів у цілорічних поїздах», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Укрзалізниця" до свята Трійці призначила додаткові поїзди № 207К/207Л сполученням Київ - Ужгород, № 269К/219Л Київ - Івано-Франківськ, швидкісний потяг «Інтерсіті+» №724/723 сполученням Київ - Харків, а також поїзд №139/140 сполученням Київ - Кам'янець-Подільський.