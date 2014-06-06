Україна може закрити морпорти в анексованому Росією Криму

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) підготувала проект постанови Кабінету міністрів України, яким пропонує тимчасово закрити морські торговельні порти в анексованому Росією Криму через неможливість забезпечення безпеки судноплавства на території півострова.

Про це голова Укрморрічінспекції Павло Буланович повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів України.

"Ми сьогодні не можемо забезпечувати безпеку судноплавства на території Криму, на території п'яти кримських портів, зокрема і на терміналах, які проводять вантажно-розвантажувальні операції. Саме тому підготовлені документи щодо тимчасового закриття цих портів і всіх об'єктів портової інфраструктури Криму", - повідомив Буланович.

Він зазначив, що проект розпорядження проходить процес узгодження, 28 травня він був поданий до Кабінету міністрів України, і найближчим часом варто чекати його появи.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року Україна повідомила держави - члени Міжнародної морської організації (IMO) про неможливість забезпечення належного рівня безпеки судноплавства та дотримання міжнародних зобов'язань у морських торговельних портах анексованого Криму, зокрема, в портах Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта.

Довідка УНІАН. На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський порти і порт «Південний», у Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і спеціалізований морський порт «Октябрьск». Також Україна має свої порти на Азовському регіоні - Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх усього три - Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону - Херсонський та Скадовський.

Порти анексованого Росією Кримського півострова - Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.