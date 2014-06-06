На маршрут Київ-Харків до Трійці пустять додатковий Hyundai

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), який є оператором швидкісних поїздів, планує 6 і 9 червня 2014 року випустити в рейс за маршрутом Київ - Харків - Київ ще один модернізований швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem - шостий з 10 наявних поїздів, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, 6 і 9 червня потяг "Інтерсіті+" № 724/723 сполученням Київ - Харків відправлятиметься зі столиці о 13:36 і прибуватиме до Харкова о 18:11. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дні о 13:16 і прибуватиме до столиці о 17:53.

«Для зручності жителів лівого берега Києва поїзд на шляху прямування буде робити зупинки на станції Дарниця, крім того, він буде зупинятися на станціях Миргород і Полтава-Київська», - повідомили в прес-службі.

«Графік модернізації швидкісних міжрегіональних двосистемних електропоїздів Hyundai Rotem виконується в повному обсязі. Зараз триває модернізація ще чотирьох електропоїздів, і до кінця липня 2014 року всі десять одиниць рухомого складу будуть введені в експлуатацію», - підкреслили в прес-службі.

Даний потяг до введення нового графіка руху на 2014-2015 роки, який набув чинності 1 червня, курсував під №162/163, а зараз на дати 6 і 9 червня по цьому маршруту потяг планується задіяти як додатковий.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ - Харків швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" - перший з 10 наявних поїздів; 6 травня - повернула ще один поїзд на маршрут Дарниця - Київ - Львів, 15 травня - поїзд Київ - Дніпропетровськ, 24 травня - другий склад поїзда за маршрутом Київ - Харків, 1 червня - поїзд Київ - Запоріжжя - Київ. Крім того, починаючи з 1 червня, «Укрзалізниця» продовжила маршрут швидкісного поїзда № 741/742 Київ - Львів до Трускавця.

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Також «Укрзалізниця» з 1 червня 2014 року змінила нумерацію швидкісних поїздів "Інтерсіті+", зокрема, нумерація всіх поїздів даної категорії починається з цифри 7, друга цифра означає напрям: цифра 1 - донецький, 2 - харківський, 3 - дніпропетровський, 4 - львівський.

Довідка УНІАН. Швидкісні поїзди категорії «Інтерсіті+» почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. На початку червня того ж року був запущений швидкісний потяг сполученням Київ - Донецьк. Маршрут Київ - Дніпропетровськ був введений в графік руху 11 листопада 2012 року, а з 26 травня 2013 року його продовжили до Запоріжжя. Тоді ж, за новим графіком руху на 2013-2014 роки, швидкісні поїзди з Дніпропетровська, Харкова та Донецька вирушили в Сімферополь.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації і технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників. На сьогоднішній день УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem та двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.