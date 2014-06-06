Придніпровська залізниця скоротила навантаження

Придніпровська залізниця (ПдЗ) у січні-травні 2014 року скоротила навантаження в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1,8% - до 46,38 млн тонн вантажів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, за вказаний період Придніпровська залізниця навантажила 27,7 млн тонн у внутрішньому сполученні, а на експорт - 18,7 млн тонн.

Тільки в травні поточного року Придніпровська магістраль навантажила 9,66 млн тонн вантажів, що на 1% більше аналогічного періоду минулого року.

Зокрема, у травні ПРИДНІПРОВСЬКА залізниця збільшила навантаження таких номенклатур вантажів у внутрішньому сполученні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року: коксу - на 2,9% - до 113,4 тис. тонн, марганцевої і залізної руди - на 9,5%, до 3,29 млн тонн, зерна - на 7,2%, до 11,9 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-квітні 2014 року скоротила навантаження в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 2,5% - до 36,73 млн тонн вантажів 37,67 млн тонн.

У 2013 році Придніпровська залізниця збільшила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 2,1% - до 117,457 млн тонн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів.Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

