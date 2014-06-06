Потяг з Києва до Чернівців пустять через Молдову

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») змінила маршрут поїзда №118/117 сполученням Чернівці - Київ, і, починаючи з 7 червня 2014 року, поїзд курсуватиме через територію Молдови, завдяки чому час у дорозі скоротиться більш ніж на півтори години, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, зміна маршруту відбулася завдяки внесенню змін в угоду між урядами України і Молдови про діяльність залізничного транспорту, яка передбачає спрощення умов транзитних перевезень між країнами, зокрема, скасування державного контролю транзитного залізничного транспорту в пунктах пропуску під час перетину українсько-молдовського державного кордону.

За даними прес-служби, потяг буде курсувати в обох напрямках без зупинок територією Молдови, оскільки прикордонно-митні операції проводитися не будуть. З Чернівців поїзд № 118/117 відправлятиметься о 19:55 і прибуватиме до столиці о 08:05. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 18:42 і прибуватиме до Чернівців о 6:31. На шляху прямування поїзд робитиме зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Гречани, Хмельницький, Вінниця, Козятин-1 та Фастів-1.

"Таким чином, поїзд Чернівці-Київ прискориться в напрямку Чернівців на 1 годину 46 хв., а в напрямку Києва - на 1 годину 35 хв. Також буде збільшена схема поїздів з 14 вагонів до 16, а це додатково близько 100 місць в одну сторону", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада ратифікувала протокол про зміни в Угоду з Молдовою щодо діяльності залізничного транспорту.

Раніше час у дорозі поїзда № 117/118 сполученням Київ - Чернівці становив 13 годин 35 хв.

Протокол про внесення змін в Угоду між урядами України і Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту передбачає спрощення руху поїздів під час перетину українсько-молдовського державного кордону в частині невпинного руху через визначені пункти пропуску транзитних поїздів, для яких початковий пункт відправлення і пункт призначення розташовані на території однієї і тієї ж держави.

У листопаді 2013 року Україна і Молдова з метою спрощення умов транзитних перевезень домовилися про скасування державного контролю транзитного залізничного транспорту в пунктах пропуску під час перетину кордону.

У лютому 2014 року Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді спростити перетин українсько-молдовського кордону транзитними поїздами, а також спростити процедуру перетину залізничниками українсько-словацького кордону під час виконання ними службових обов'язків.

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Довідка УНІАН. Угода між урядами України і Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту була укладена 20 березня 1993 року.