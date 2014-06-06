Голова «Укрзалізниці» обговорив у Вільнюсі розвиток міжнародних перевезень

Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Борис Остапюк у ході міжнародному форуму залізничників, що стартував 5 червня 2014 року у Вільнюсі (Литовська республіка), обговорив з представниками залізниць із 25 країн-членів Організації співробітництва залізниць (ОСЗ) ряд актуальних питань транспортної політики, зокрема, основні напрямки розвитку міжнародного транспортного коридору. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«5 червня у Вільнюсі (Литовська республіка) відкрилася сорок друга сесія Наради Міністрів ОСЗ (Організації співробітництва залізниць). У міжнародному форумі залізничників бере участь українська делегація на чолі з генеральним директором "Укрзалізниці" Борисом Остапюком», - сказано в повідомленні.

Зокрема, в рамках заходу відбудуться зустрічі генеральних директорів або їх уповноважених представників залізниць із 25 країн-членів ОСЗ, а також спостерігачів та представників приєднаних підприємств, діяльність яких пов'язана з залізничним транспортом.

"Фахівці "Укрзалізниці" активно беруть участь у роботі ОСЗ і є провідними виконавцями та розробниками багатьох нормативних документів з міжнародного транспортного права й тарифної політики в сегменті вантажних і пасажирських перевезень у міжнародному сполученні", - наголосили у прес-службі.

Згідно з повідомленням, представники залізниць обговорюють на форумі стратегію розвитку міжнародного залізничного транспортного коридору, тарифи на транзитні перевезення, правила користування вантажними вагонами у міжнародному сполученні.

Також у секторі пасажирських перевезень розглядалися питання узгодження розкладів та схем формування міжнародних пасажирських поїздів; опрацьовувалася система резервування місць, довідково-інформаційного обслуговування пасажирів, а також надання послуг і взаєморозрахунків за перевезення.

У прес-службі наголосили, що рішення, ухвалені в ході сесії Наради Міністрів Організації співробітництва залізниць, послужать подальшому вдосконаленню залізничних перевезень вантажів і пасажирів у міжнародному сполученні.

Довідка УНІАН. Членами ОСЗ є транспортні міністерства і центральні державні органи, що відають залізничним транспортом 27 країн. Згідно з Положенням про ОСЗ, можливі інші форми участі в Організації співробітництва залізниць - у якості спостерігачів (для міністерств або залізниць) або в якості приєднаного підприємства (для фірм та організацій, діяльність яких пов'язана із залізничним транспортом).