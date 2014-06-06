Потяги в напрямку Донецька і Луганська курсують за графіком

Поїзди формування Південної залізниці (ПЗ) в напрямку Донецька і Луганська, де в цей час триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів, курсують в штатному режимі, згідно з встановленим графіком руху, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, в напрямку Донецька відкрито попередній продаж квитків до 14 червня на поїзди: №785 Харків - Донецьк, №789 Харків - Донецьк, № 321 Харків - Маріуполь. А у напрямку Луганська також відкрито попередній продаж квитків до 14 червня на поїзд № 787 Харків - Луганськ.

Крім того, відкрито попередній продаж квитків на додатково призначений "Укрзалізницею" поїзд формування Південної залізниці №701 Харків - Сватове.

Крім того, Південна магістраль пропонує пасажирам скористатися транзитними поїздами: №126 Київ - Луганськ, №9 Москва - Донецьк, №77 Москва - Маріуполь, №143 Санкт-Петербург - Донецьк, №384 Гродно - Маріуполь.

Як повідомляв УНІАН, на дати після 15 червня «Укрзалізниця» почне відкривати попередній продаж квитків на поїзди у Донецьку і Луганську області з кінця наступного тижня.

Для забезпечення вивозу пасажирів з Донецької та Луганської областей «Укрзалізниця» на період з 2 по 9 червня 2014 року збільшила кількість вагонів у складах низки потягів, що курсують з Луганська і Донецька, на 5-6 вагонів - до 18-20 одиниць.

В даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів.

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З Донецька у зв'язку з напруженою ситуацією і присутністю в місті великої кількості озброєних людей вже виїхало 15 тис. громадян.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Її протяжність становить понад 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначають її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне сполучення регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.