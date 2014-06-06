«Укрзалізниця» призначила голову Придніпровської залізниці
Із 4 червня на Юрія Тищенка покладено виконання обов'язків начальника Придніпровської залізниці.
Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») призначила виконувачем обов'язків начальника Придніпровської залізниці (ПдЗ) Юрія Тищенка, який раніше займав посаду першого заступника керівника ПЗ.
Про це емітент повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.
Рішення про призначення нового голови Придніпровської магістралі закріплено наказом «Укрзалізници» № 712/ОС від 3 червня 2014 року.
«З 4 червня 2014 року на Тищенка Юрія Григоровича покладено виконання обов'язків начальника державного підприємства «Придніпровська залізниця» згідно з наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 3 червня 2014 року № 712/ОС» - наголошується в повідомленні.
Тищенко з 2012 року займав посаду головного інженера – першого заступника начальника Придніпровської залізниці, з 2011 року – посаду головного інженера залізниці, з 2003 року – посаду начальника Дніпропетровської дирекції залізничних перевезень, яка входить до складу Придніпровської магістралі.
Як повідомляв УНІАН, 27 травня Кабінет міністрів України звільнив з посади начальника Південної залізниці Олександра Філатова і з посади начальника Придніпровської залізниці Ігоря Гладких.
4 червня 2014 року «Укрзалізниця» призначила виконувачем обов'язків начальника Південної залізниці Миколу Уманця, який раніше займав посаду першого заступника голови ПЗ.
Довідка УНІАН. У сферу управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також підприємства та організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.