Кабмін зміг продати на аукціоні 8 із 73 своїх автомобілів за 1,65 млн гривень

Кабінет міністрів України реалізував на аукціоні-продажу автомобілів 8 із 73 урядових машин за 1,65 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.

"Продали вісім автомобілів сьогодні", - сказав Семерак на брифінгу в Будинку уряду.

При цьому міністр відзначив, що реально бюджет отримає близько 2 млн. грн, оскільки у вартість автомобілів не було включено податок на додану вартість.

За його словами, до останнього моменту на аукціон був зареєстрований лише один учасник, але за лічені дні до початку торгів заявки на участь подали ще 25 чоловік.

Семерак зазначив, що держбюджет одержить вигоду не тільки від продажу автомобілів, а й від економії коштів, запланованих на обслуговування цих автомобілів.

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Міністр також розповів, чому автомобілі, що реалізовуються, при нормальному стані мали "фантастично" великий пробіг.

"Раніше влада "шиковала", і переважна більшість автомобілів не мали ліміту щоденного використання пального. Скільки заливалося в бак - стільки вони і списували. А для того щоб списати цей бензин, були встановлені спеціальні моторчики, які накручували пробіг", - повідомив Семерак.

Він також повідомив, що Кабмін організовує повторний аукціон із більш широкою інформаційною кампанією для 65 не проданих автомобілів упродовж двох тижнів.