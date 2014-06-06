«Укрзалізниця» купила «військові» облігації на підтримку української армії

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") придбала через установи державного «Ощадбанку» казначейські зобов'язання «Військові», кошти від реалізації яких будуть направлені на потреби української армії, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Враховуючи надзвичайно напружену ситуацію в Східному регіоні України і необхідність фінансової підтримки української армії, яка захищає територіальну цілісність нашої держави, менеджмент «Укрзалізниці» придбав державні цінні папери, що 21 травня цього року почав продавати «Ощадбанк». Мова йде про казначейських зобов'язаннях «Військові» серії В номінальною вартістю 1000 гривень, кошти від реалізації яких будуть спрямовані на підтримку української армії», - йдеться в повідомленні.

Як відзначають в прес-службі, залізничники завжди надавали допомогу і з ліквідації аварії на ЧАЕС, та з подолання наслідків катастрофи в Алчевську, а також стихійного лиха на Західній Україні, а в цей раз надають матеріальну підтримку українським військовим.

Як повідомляв УНІАН,уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, у тому числі на 100 млн грн для фізичних осіб.

"Ощабанк" почав продаж казначейських зобов'язань "Військові" населенню з 21 травня. «Військові» казначейські зобов'язання, випущені Міністерством фінансів України на пред'явника в документарній формі номінальною вартістю 1000 грн з відсотковою ставкою 7% річних і сплатою купонів кожні шість місяців. Розмір доходу по кожному купону є фіксованим і становить 35 грн. Загальний обсяг випуску цих цінних паперів складає 100 млн грн зі строком обігу 24 місяці.

Кошти від продажу цих паперів у розмірі 100 млн грн будуть спрямовані на купівлю бронетранспортерів і бронежилетів.

Потреби української армії у фінансуванні, згідно з оцінками Мінфіну на підставі отриманих запитів, становлять 12 млрд грн.