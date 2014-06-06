"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Києва з Донецька і Луганська

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою забезпечення вивезення пасажирів з Луганської і Донецької областей, де зараз триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів, призначила на 6 червня 2014 року додаткові потяги №564 Луганськ - Київ і №565 Донецьк - Київ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Читайте такожПоїзд із дітьми-сиротами з Луганська прибув до Одеси

Згідно з повідомленням, сьогодні потяг №564 за маршрутом Луганськ - Київ відправиться в рейс з Луганська о 21:24 і прибуде в столицю наступного дня о 14:26. На шляху проходження потяг робитиме зупинки на станціях Комунарськ, Дебальцеве, Горлівка, Макіївка, Ясинувата, Красноармійськ, Дніпропетровськ, Знам’янка, ім. Т. Шевченка і Миронівка.

Потяг №565 за маршрутом Донецьк - Київ відправиться в рейс з Донецька о 20:23 і прибуде до Києва о 10:57. На шляху проходження потяг робитиме зупинки на станціях Красноармійськ, Межова, Просяна, Дніпропетровськ, Знам’янка, ім. Т. Шевченка і Миронівка.

«Також зараз «Укрзалізниця" опрацьовує питання призначення вищезгаданих потягів на 7 і на 8 червня", - наголошують у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня до Одеси прибув спеціально сформований «Укрзалізницею» додатковий потяг №525/526 Луганськ - Одеса для перевезення близько 500 дітей-сиріт з Луганська; а також графіковий потяг №91/92 Луганськ - Одеса із сотнею дітей-сиріт і дітей-інвалідів.

Для забезпечення вивезення пасажирів з Донецької і Луганської областей «Укрзалізниця» на період з 2 по 9 червня 2014 року збільшила кількість вагонів у составах ряду потягів, що курсують з Луганська і Донецька, на 5-6 вагонів – до 18-20 одиниць.

Донецька залізниця 29 травня і 3 червня 2014 року перевезла до Сімферополя 416 дітей із Слов'янська і Краматорська.

Наразі на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів. З Донецька у зв'язку з напруженою ситуацією і присутністю в місті великої кількості озброєних людей вже виїхало 15 тис. громадян.

Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями.