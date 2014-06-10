На новий поїзд Hyundai Київ - Львів - Трускавець продали вже 1700 квитків

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в період з 1 по 6 червня 2014 року реалізувала 1700 квитків на швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem за новим маршрутом Київ – Львів – Трускавець, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Новий швидкісний потяг «Інтерсіті+» № 741/742 сполученням Київ-Пасажирський – Львів – Трускавець набуває популярності серед пасажирів. За 5 днів курсування, з 1 по 6 червня, цим поїздом скористалися 1700 пасажирів. Найбільша населеність потягу із столиці була сьогодні (6 червня – УНІАН) – 25%, а на зворотному маршруті – 2 червня, 69%», – сказано в повідомленні.

Українська залізнична швидкісна компанія, яка є оператором швидкісних потягів, зазначає, що розклад цього потягу ідеально підходить для бізнесменів, які їдуть в діловий центр Західної України, оскільки час між прибуттям потягу до Львова і його зворотним відправленням становить більш як 6 годин, що є достатнім періодом для проведення або участі в бізнес-заходах. Також розклад потягу зручний для проведення уїкенду у Львові.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ – Харків швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" – перший з 10 наявних потягів, 6 травня повернула ще один потяг на маршрут Дарниця – Київ – Львів, 15 травня – потяг Київ – Дніпропетровськ, 24 травня – другий склад потягу за маршрутом Київ – Харків, 1 червня – потяг Київ – Запоріжжя – Київ. Крім того, з 1 червня «Укрзалізниця» продовжила маршрут швидкісного потягу № 741/742 Київ — Львів до Трускавця.

Також «Укрзалізниця» з 1 червня 2014 року змінила нумерацію швидкісних потягів "Інтерсіті+", зокрема, нумерація всіх потягів даної категорії починається з цифри 7, а друга цифра означає напрямок: цифра 1 – донецький напрямок, 2 – харківський, 3 – дніпропетровський, 4 – львівський.

Довідка УНІАН. Швидкісні потяги категорії «Інтерсіті+» почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. На початку червня того ж року було запущено швидкісний потяг сполученням Київ – Донецьк. Маршрут Київ – Дніпропетровськ було введено в графік руху 11 листопада 2012 року, а з 26 травня 2013 року його продовжили до Запоріжжя. Тоді ж, за новим графіком руху на 2013-2014 роки, швидкісні потяги з Дніпропетровська, Харкова і Донецька вирушили до Сімферополя.

Оператором швидкісних потягів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації й технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників. На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними потягами подвійного струму Skoda.