Придніпровська залізниця підготувала до літа 28 вокзалів

Згідно з повідомленням, залізничники виконали поточний ремонт на 28 вокзалах Придніпровської магістралі, зокрема, Дніпропетровськ-Південний, Синельникове-1, Дніпродзержинськ-Пасажирський, Кривий Ріг-Головний, Запоріжжя-2, Пологи, Меліпотоль та інші.

Також ПЗ відремонтувала 28 пасажирських платформ на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Як повідомили у прес-службі з посиланням на службу будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Придніпровської залізниці, зараз її фахівці виконують капітальний ремонт низької пасажирської платформи на 159 км перегону Новомосковськ - Орловщина.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця підготувала до літнього сезону 610 пасажирських вагонів, із яких 191 вагон - з системами кондиціонування повітря.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період підготувала 4403 пасажирських вагона.

Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичний знос).

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.