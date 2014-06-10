Прокуратура виявила в «Укравтодорі» порушень на 133 млн гривень

За результатами перевірок щодо додержання законодавства підрозділами «Укравтодору» прокуратура виявила порушень на 133 млн гривень, повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що Генпрокуратура внесла подання голові Державного агентства автомобільних доріг України на усунення порушень, виявлених під час прокурорських перевірок щодо додержання територіальними підрозділами «Укравтодору» законодавства при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

У ході вказаних перевірок виявлено порушення законодавства щодо здійснення державних закупівель при проведенні підприємствами та установами державних закупівель, витрачанні бюджетних коштів у сфері автодорожнього комплексу.

За їх результатами органами прокуратури у сфері транспорту до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про скоєння 46 кримінальних правопорушень, сума заподіяних збитків у яких складає майже 133 млн гривень.

Зокрема, непоодинокими є порушення вимог законодавства щодо допуску до участі у закупівлі суб’єктів господарювання, пропозиції яких не відповідають умовам конкурсних торгів.

Так, прокурорами Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей встановлено, що, незважаючи на невідповідність пропозицій учасників закупівель тендерній документації, службовими особами служб автомобільних доріг у цих областях низку закупівель не скасовано.

Також установлено системні порушення вимог закону у частині заборони зміни істотних умов договору про закупівлю після його підписання.

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Вищезазначені порушення призводять до неправомірного вибору переможців торгів, укладання з ними договорів про закупівлю товарів та послуг, які не відповідають технічним характеристикам, та завищення цін на закупівлі.

Крім цього, усупереч вимогам Закону України «Про автомобільні дороги» службовими особами органів державного управління автомобільними дорогами належний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів не здійснюється.