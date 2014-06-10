На Донбасі відкрили продаж квитків на всі поїзди, крім Криму та Москви

Донецька залізниця (ДЗ) 10 червня 2014 року відновила попередній продаж квитків на 17 пасажирських поїздів далекого прямування з 22, що курсують з 16 червня, продаж на які раніше було закрито у зв'язку з коригуванням графіка руху на ділянці шляху Красноармійськ – Чапліно – Синельникове – Павлоград – Лозова. Про це УНІАН повідомили у прес-службі залізниці.

«Із сьогоднішнього дня, 10 червня 2014 року, відкрито попередній продаж проїзних документів далекого прямування до Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпропетровська та інших напрямів, за винятком московського і кримського напрямів», - говориться в повідомленні.

Зокрема, залишається закритим передпродаж на такі поїзди: №10/9 Донецьк – Москва, №78/77 Маріуполь – Москва, №47/48 Донецьк – Севастополь №342/341, Луганськ – Сімферополь, №27/28 Кисловодськ – Москва.

«Найближчим часом буде відкрито попередній продаж квитків у московському і кримському напрямах», - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше ДЗ у зв'язку з коригуванням графіка руху на ділянці шляху Красноармійськ – Чапліно – Синельникове – Павлоград – Лозова з 16 червня 2014 року тимчасово закрила попередній продаж квитків у обох напрямах (з урахуванням причіпних і безпересадочних вагонів) на 22 пасажирських поїзди в далекому сполученні.

«Укрзалізниця» розробляє новий графік руху для всіх поїздів, що курсують на сході країни, а також вносить зміни в автоматизовану систему продажу квитків.

Рух на ділянці шляху Сватове – Лисичанськ (Луганська обл.), як і раніше, залишається закритим з 22 травня у зв'язку з блокуванням залізничного моста бойовиками на перегоні Насветевич – Рубіжне.

В даний час на території Донецької області відбувається активна фаза антитерористичної операції.

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Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.