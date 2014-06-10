Придніпровська залізниця збільшила середньодобовий пробіг локомотивів

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-травні 2014 року збільшила середньодобовий пробіг локомотивів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 1% - до 489 км, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, середньодобовий пробіг за цей період перевищив плановий показник на 1,7%.

При цьому середньодобова продуктивність локомотива зросла порівняно з плановим показником на 0,7% - до 1,36 млн т/км брутто.

Водночас, ПЗ прискорила обіг навантаженого вагона до показника за аналогічний період 2013 року на 0,21 доби - до 1,48 доби, а обіг вантажного вагона - на 0,47 доби, до 3,77 доби.

Крім того, простій вагона під однією вантажною операцією скоротився порівняно з показником аналогічного періоду минулого року на 1,13 години - до 60,49 години, а простій вантажного вагона на одній технічній станції - на 0,59 години, до 7,66 години.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-травні 2014 року збільшили середньодобовий пробіг локомотивів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,2% - до 513 км

Придніпровська залізниця у 2013 році збільшила середньодобовий пробіг локомотива порівняно з 2012 роком на 4,8% - до 480 км.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.