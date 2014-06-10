В автобусах і маршрутках встановлять касові апарати

У автотранспортних засобах, задіяних у пасажирських перевезеннях, встановлять касові апарати.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, про це заявив міністр Максим Бурбак.

"Не повинно бути поділу на легалів і нелегалів. Тому ухвалено спільне рішення про встановлення в автобусах касових апаратів для друкування фіскальних чеків, щоб не було тіньових перевезень", - сказав міністр.

У повідомленні сказано, що Мінінфраструктури запропонує зміни до законодавства щодо обов'язкового встановлення в транспорті касових апаратів.

Разом з тим, міністерство має намір впровадити систему допуску до роботи на ринку пасажирських автоперевезень. Від автоперевізників вимагатимуть фінансового забезпечення професійної компетентності і доброчесності.

За словами Бурбака, після впровадження касових апаратів і системи допуску автоперевізників до роботи будуть зняті обмеження на здійснення міжобласних рейсів, йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, для вирішення решти проблем сфери внутрішніх пасажирських автоперевезень буде створено робочу групу з фахівців Мінінфраструктури, Укртрансінспекції, народних депутатів і представників автоперевізників.

Як повідомляв УНІАН, у квітні п.р. голова державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) Валерій Черненко озвучив статистику українського тіньового ринку перевезень. За його словами, ринок послуг таксі майже на 95% перебуває в тіні, ринок пасажирських перевезень – майже на 70%, вантажних – майже на 50%.

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Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, близько 150 перевізників пікетували будівлю Кабінету міністрів, вимагаючи скасувати постанови, які, за їх словами, заважають їм працювати.

Як пояснили пікетники, вони вимагають від уряду скасувати постанови, згідно з якими підприємці, які надають послуги з нерегулярних перевезень, можуть здійснювати поїздку за одним маршрутом лише двічі на тиждень.

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Крім того, законодавство вимагає, щоб кожен власник маршруту за два дні попереджав транспортну інспекцію про те, що він повинен здійснити перевезення за таким-то маршрутом. У разі порушення даних правил транспортна інспекція штрафує перевізників або навіть відбирає ліцензію на перевезення. Пікетники стверджують, що ці вимоги роблять їх бізнес неконкурентоспроможним і вимагають скасувати ці постанови Кабміну.

Міністр Бурбак зустрівся з перевізниками і запропонував їм реформу галузі.