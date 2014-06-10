"Укравтодор" отримав нового керівника

Кабмін 4 червня перевів главу «Укравтодору» Олександра Маліна на посаду першого заступника міністра інфраструктури

Міністерство інфраструктури України призначило головою Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Сергія Підгайного, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства. "Розпорядженням Кабінету міністрів України від 04.06.2014 № 541-р Сергій Підгайний призначений головою Державного агентства автомобільних доріг України", - йдеться в повідомленні. За даними прес-служби, до цього призначення Підгайний обіймав посаду заступника голови "Укравтодору", з якої був звільнений четвертого червня. Читайте також"Укравтодор" підрахував, скільки ям на українських дорогах Як повідомляв УНІАН, четвертого червня Кабінет міністрів України перевів голову Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Олександра Маліна на посаду першого заступника міністра інфраструктури. Читайте такожСвітовий банк допоможе фінансувати будівництво доріг навколо Києва

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