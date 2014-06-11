На 11 червня призначено додатковий поїзд Донецьк-Київ-Ясинувата

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку призначила на 11 червня 2014 року додатковий поїзд №566/565 сполученням Донецьк-Київ-Ясинувата, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд №566/565 сполученням Донецьк-Київ-Ясинувата відправиться 11 червня з Донецька о 20:23 і прибуде до столиці 12 червня о 10:57. У цей же день поїзд відправиться з Києва о 12:54 і прибуде в Ясинувата (Донецька область) о 01:45.

Поїзд складається з 14 вагонів: 9 плацкартних і 5 купейних.

У прес-службі нагадали, що в київському напрямку щодоби курсують три графікових поїзди з Луганська (№20, №126 та №134) і два з Донецька (№84, №37).

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в цілях забезпечення вивезення пасажирів з Луганської та Донецької областей, де в цей час триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів, призначила на 6 червня 2014 року додаткові поїзди №564 Луганськ - Київ та №565 Донецьк - Київ.

Для забезпечення вивозу пасажирів з Донецької та Луганської областей «Укрзалізниця» на період з 2 по 9 червня 2014 року збільшила кількість вагонів у складах низки потягів, що курсують з Луганська і Донецька, на 5-6 вагонів - до 18-20 одиниць.

З Донецька у зв'язку з напруженою ситуацією і присутністю в місті великої кількості озброєних людей вже виїхали 15 тис. громадян.