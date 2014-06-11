Придніпровська залізниця за п'ять місяців відремонтувала 3,8 тис. вантажних вагонів

Придніпровська залізниця (ПдЗ) у січні-травні 2014 року відремонтувала 3771 вантажний вагон у спеціалізованих вагоноремонтних депо, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, залізничники капітально відремонтували 82 вагони, інші 3689 вагонів пройшли деповський ремонт.

За даними прес-служби, тільки в квітні Придніпровська залізниця відремонтувала 814 вантажних вагонів, з них 801 вагон пройшов деповський ремонт, 13 - капітальний.

У січні-травні поточного року у вагонному депо Батуринська відремонтовано 699 вагонів, у депо Нижньодніпровськ-Вузол - 715 вагонів, Мудрьона - 603, Джанкой - 347, Пологи - 520, Мелітополь - 378, П'ятихатки - 369, Верхівцеве - 92, Запоріжжя-Ліве - 35.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця (ПдЗ) у січні-квітні 2014 року відремонтувала 2957 вантажних вагонів.

У спеціалізованих вагоноремонтних депо Придніпровської залізниці в 2013 році було відремонтовано 11,8 тис. вантажних вагонів.

Наприкінці 2011 року Укрзалізниця визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких з початку 2012 року передані вантажні піввагони українських залізниць. Ці заходи були прийняті для створення обладнаних спеціалізованих вагоноремонтних депо, концентрації фінансового і кадрового потенціалів з метою утримання у належному стані парку вантажного рухомого складу.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.





