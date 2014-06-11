Квитки на потяги з Криму на материкову Україну подорожчали в 7 разів

З 10 червня у Криму продаж квитків на поїзди здійснює ВАТ «Російські залізниці» (РЖД), а вартість квитків на материкову Україну зросла в 4-7 разів, повідомляє «Центр журналістських розслідувань».

Зокрема, квиток на фірмовий 12-й поїзд сполученням «Сімферополь-Київ» коштує 4 тисячі 894 рубля 40 копійок, що за курсом 3,0 дорівнює приблизно 1631 грн. Раніше вартість квитка становила близько 380 гривень.

Квиток із Запоріжжя до Сімферополя в кримських касах РЖД тепер продають по 2 тисячі 369 рублів 40 копійок, або 790 гривень. Раніше його вартість не перевищувала ста гривень.

У касах пояснюють, що підвищення цін пов'язане з переходом на міжнародні тарифи РЖД. Якість вагонів і обслуговування залишаються колишніми.