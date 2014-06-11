Додатковий Hyundai за маршрутом Київ-Харків пустять з 13 червня

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яка є оператором швидкісних потягів, у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку призначило додатковий модернізований швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem №724/723 за маршруту Київ-Харків-Київ, який курсуватиме з 13 червня 2014 року по п'ятницях і неділях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, даний потяг є шостим з 10 наявних потягів, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей.

«У зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку за маршрутом Київ-Харків-Київ з 13 червня 2014 року Українська залізнична швидкісна компанія призначила додатковий потяг «Інтерсіті+», який курсуватиме по п'ятницях і неділях», - зазначається у повідомленні.

Зокрема, потяг №724/723 сполученням Київ-Харків-Київ відправлятиметься зі столиці о 13:36 і прибувати до Харкова о 18:11. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься з Харкова о 13:16 і прибувати до столиці о 17:53.

Потяг курсуватиме із зупинками на станціях Дарниця, Миргород і Полтава-Київська.

«Українська залізнична швидкісна постійно аналізує пасажиропотік і адаптує графік руху швидкісних потягів для максимального задоволення потреб пасажирів», - підкреслюється у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Українська залізнична швидкісна компанія» 6 і 9 червня 2014 року повернула ще один модернізований швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" на маршрут Київ-Харків-Київ - шостий з 10 наявних потягів, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей.

«Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила у рейс за маршрутом Київ-Харків швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" – перший з 10 наявних потягів; 6 травня – повернула ще один потяг на маршрут Дарниця-Київ-Львів, 15 травня – потяг Київ-Дніпропетровськ, 24 травня – другий склад потягу за маршрутом Київ-Харків, 1 червня – потяг Київ-Запоріжжя-Київ. Крім того, починаючи з 1 червня, «Укрзалізниця» продовжила маршрут швидкісного потягу №741/742 Київ-Львів до Трускавця.

Графік модернізації швидкісних міжрегіональних двосистемних електропоїздів Hyundai Rotem виконується у повному обсязі. У даний час триває модернізація ще чотирьох електропоїздів, і до кінця липня 2014 року усі десять одиниць рухомого складу буде введено в експлуатацію.

Також «Укрзалізниця» з 1 червня 2014 року змінила нумерацію швидкісних потягів "Інтерсіті+", зокрема, нумерація усіх потягів даної категорії починається з цифри 7, друга ж цифра означає напрямок: цифра 1 – донецький напрямок, 2 – харківський, 3 – дніпропетровський, 4 – львівський.

Читайте такожНа новий поїзд Hyundai Київ - Львів - Трускавець продали вже 1700 квитків

Довідка УНІАН. Швидкісні потяги категорії «Інтерсіті+» почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. На початку червня того самого року було запущено швидкісний потяг повідомленням Київ – Донецьк. Маршрут Київ – Дніпропетровськ було введено у графік руху 11 листопада 2012 року, а з 26 травня 2013 року його продовжили до Запоріжжя. Тоді ж, за новим графіком руху на 2013-2014 роки, швидкісні потяги з Дніпропетровська, Харкова і Донецька відправилися до Сімферополя.

Оператором швидкісних потягів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року, яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.