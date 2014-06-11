«Укрзалізниця» придбала «військові» облігації на 35 тис. гривень

Керівництво Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") 6 червня 2014 року придбало через установу державного «Ощадбанку» казначейські зобов'язання «Військові» на загальну суму 35 тис. грн, кошти від реалізації яких будуть направлені на потреби української армії, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«6 червня керівники «Укрзалізниці» на чолі з генеральним директором Борисом Остапюком у столичному відділенні «Ощадбанку» придбали казначейські зобов'язання «Військові». Таким чином, менеджмент «Укрзалізниці» став учасником загальнонаціональної патріотичної кампанії з підтримки Збройних Сил України. Загальна сума сплачених залізничниками коштів за придбання сертифікатів склала 35 тис. грн», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн грн - для фізичних осіб.

"Ощадбанк" розпочав продаж казначейських зобов'язань "Військові" населенню з 21 травня. «Військові» казначейські зобов'язання, випущені Міністерством фінансів України на пред'явника в документарній формі номінальною вартістю 1000 грн з відсотковою ставкою 7% річних і сплатою купонів кожні шість місяців. Розмір доходу по кожному купону є фіксованим і становить 35 грн. Загальний обсяг випуску цих цінних паперів складає 100 млн грн із терміном обігу 24 місяці.

Кошти від продажу цих паперів у розмірі 100 млн грн будуть спрямовані на купівлю бронетранспортерів і бронежилетів. Потреби української армії у фінансуванні, згідно з оцінками Мінфіну на підставі отриманих запитів, становлять 12 млрд грн.

За даними Міністерства фінансів України, установи державного «Ощадбанку» за 18 днів - з 21 травня по 6 червня 2014 року - продали «військових» облігацій на суму 12,2 млн грн.

Особливо активно казначейські зобов'язання купували жителі Києва та області, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Львівської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Сумської областей.