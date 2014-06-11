Залізничники за два дні вивезуть до Криму 175 дітей з Донецька і Луганська

Донецька залізниця (ДЗ) з метою забезпечення вивезення пасажирів з Луганська і Донецька, де на даний час продовжується активна фаза антитерористичної операції, планує 12 і 13 червня перевезти з регіону 175 дітей до Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, 12 червня 2014 року Донецька залізниця має намір перевезти 52 дітей у складі графікового потягу №47 сполученням Донецк—Севастополь за рахунок включення до складу потягу додаткових вагонів, а також 13 червня перевезти 123 дитини у складі потягу №342 сполученням Луганськ—Сімферополь на відпочинок в міжнародний дитячий центр «Артек».

«Донецька залізниця активно виконує групові заявки з перевезення дітей. Всього за травень 2014 року Донецька залізниця забезпечила 56 групових заявок на 2790 осіб, 1344 з них - діти. За 10 днів поточного місяця — 31 групову заявку на 2843 особи, з них 1240 — діти», - сказано в повідомленні.

У прес-службі підкреслюють, що Донецька залізниця вживає всіх можливих заходів для забезпечення безпечного перевезення жителів Донбасу. Так, всі пасажирські потяги формування Донецької магістралі курсують максимальною протяжністю маршруту.

«До кожного графікового потягу без винятку щодня додатково включається по 2-3 вагони, щоб максимально задовольнити потребу пасажирів. Окрім цього, формуються додаткові потяги в популярних напрямках», - зазначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 5 червня до Одеси прибув спеціально сформований «Укрзалізницею» додатковий потяг №525/526 Луганськ – Одеса, який привіз близько 500 дітей-сиріт із Луганська; а також графіковий потяг №91/92 Луганськ-Одеса з сотнею дітей-сиріт і дітей-інвалідів.

Для забезпечення вивезення пасажирів з Донецької і Луганської областей «Укрзалізниця» на період з 2 по 9 червня 2014 року збільшила кількість вагонів у складах ряду потягів, що курсують з Луганська і Донецька, на 5-6 вагонів – до 18-20 одиниць.

Донецька залізниця 29 травня і 3 червня 2014 року перевезла до Сімферополя 416 дітей із Слов'янська і Краматорська.

На даний час на сході України продовжується активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів. З Донецька у зв'язку з напруженою ситуацією і присутністю в місті великої кількості озброєних людей вже виїхало 15 тис. громадян.