Квитки на потяги з Криму не подорожчали - «Укрзалізниця»

Вартість залізничних квитків на потяги, які курсують між анексованим Росією Кримом і материковою частиною України, залишиться незмінною і розраховуватиметься за внутрішньодержавними тарифами, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

«Вартість квитків на потяги, які курсують між материковою частиною України і АР Крим, не змінилася. Як і раніше, у цьому сполученні діє внутрішньодержавний тариф», - йдеться у повідомленні.

Водночас «Укрзалізниця» пояснила підвищення вартості квитків на потяги з Криму на материкову Україну в 4-7 разів збоєм в автоматизованій системі продажу квитків «Експрес-3» Російських залізниць (РЗ), посилаючись на повідомлення представників Федеральної пасажирської компанію, яка є «дочкою» РЗ.

«Непорозуміння, пов'язані з продажем квитків 10-11 червня 2014 року за міжнародним тарифом на потяги у сполученні між АР Крим і материковою частиною України, який значно перевищує внутрішньодержавний, викликані збоєм в автоматизованій системі продажу квитків «Експрес-3» (ВАТ «РЗ»)», - уточнили у прес-службі.

За інформацією дочірньої компанії РЗ, пасажири, які придбали квитки за підвищеним тарифом, можуть одержати різницю вартості проїзду у касах тих станцій, де були придбані квитки.

Крім того, «Укрзалізниця» має намір 12 червня відкрити попередній продаж квитків на потяги до Криму і у зворотному напрямку на дати з 16 по 30 червня.

Сьогодні кількома годинами раніше низка ЗМІ повідомила про подорожчання квитків на материкову Україну з Криму в 4-7 разів. У касах пояснювали, що підвищення цін пов'язане з переходом на міжнародні тарифи РЗ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на потяги у кримському напрямку з 1 по 15 червня. До цього продаж залишався закритим через неузгодженість низки організаційних питань з Росією.

«Укрзалізниця» ініціює підвищення вартості проїзду у пасажирських потягах внутрішнього сполучення у два етапи – на 10% у липні і жовтні поточного року у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і потягів категорії «Інтерсіті+». З цією метою «Укрзалізниця» розробила відповідний проект наказу Міністерства інфраструктури України, який проходить процедуру узгодження з іншими міністерствами і відомствами, а потім буде подано на державну реєстрацію.