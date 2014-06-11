Уряд 4 липня проведе другий аукціон з продажу своїх автомобілів

Автопідприємство господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів України проведе другий аукціон з продажу 65 автомобілів уряду 4 липня 2014 року, повідомляє прес-служба Секретаріату Кабміну.

У повідомленні сказано, що Кабмін проведе аукціон на Універсальній товарно-сировинній біржі. Згідно з договором між учасниками і біржею, у разі перемоги на торгах учасник буде зобов'язаний виплатити біржі 5% від кінцевої ціни майна.

За умовами аукціону, реєстраційний внесок для учасників торгів становитиме 17 грн, а гарантійний внесок за кожномим лотом - 10% від початкової вартості автомобіля без ПДВ. Крок аукціону становить 10% від початкової вартості лоту.

За даними сайту Кабміну, на продаж виставлено 15 автомобілів Mercedes-Benz бізнес- і преміум-сегменту з 1997 по 2003 рік випуску, 30 автомобілів марки Volkswagen 2004 року, серед яких 27 - моделі Passat. Крім того, на торги будуть виставлені 11 авто Skoda Octavia модельного ряду 2002, 2007 і 2008 років, а також Toyota Camry, Mazda E 2200, по два автомобілі марок Opel Combo і Ford Econoline. Лотами з найбільшою початковою вартістю виявилися три радянські лімузини ГАЗ-14 "Чайка" 1982, 1983 і 1987 років випуску.

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Аукціон відбудеться 4 липня в 11:00 в приміщенні Київської торгово-промислової палати, сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Кабінет міністрів України реалізував на першому аукціоні-продажу автомобілів 8 із 73 урядових машин за 1,65 млн грн. Заявки на участь у торгах подали 26 осіб.