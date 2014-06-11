Одеська залізниця за 5 місяців зафіксувала 5 ДТП на переїздах

Одеська залізниця (ОЗ) у січні-травні 2014 року зафіксувала 5 дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період на переїздах ОЗчергові працівники зафіксували 57 випадків порушень правил дорожнього руху, з них 38 випадків об'їздів шлагбаумів, унаслідок чого було пошкоджено 6 шлагбаумів, а також 19 випадків проїзду автотранспортних засобів на заборонні сигнали світлофора.

«Усі ДТП викликані порушенням водіями правил дорожнього руху, зокрема, сталися через виїзд на переїзди при заборонних показаннях сигналів переїзної сигналізації (світлофорної і звукової)... Чотири випадки ДТП сталися в межах Одеської області, ще один - у Черкаській», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за підсумками 2013 року кількість дорожньо-транспортних пригод на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, із них 83 події сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, в результаті чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину шляхів.

«Укрзалізниця» щорічно виділяє понад 40 млн грн на обладнання залізничних переїздів додатковими засобами безпеки руху і ще близько 300 млн грн - на їх утримання.

Довідка УНІАН. На Одеській залізниці налічується 737 залізничних переїздів, із них - 194 з черговим працівником, зокрема 57 переїздів обладнано чотирма шлагбаумами, 543 - без чергового працівника (435 обладнані пристроями переїзної сигналізації). Із загальної кількості переїздів на 391 здійснюється автобусний рух (147 - з черговим працівником і 244 - без нього).