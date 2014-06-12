Із Києва до Івано-Франківська курсуватиме додатковий потяг

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для забезпечення перевезення пасажирів у сполученні Київ - Тернопіль - Чортків - Заліщики призначила додатковий поїзд № 457/458 за маршрутом Київ - Івано-Франківськ замість поїзда № 117/118 Київ - Чернівці, який з 7 червня курсує за іншим маршрутом – через територію Молдови, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, цей поїзд складається з 12 вагонів: 8 купейних і 4 плацкартних.

Зокрема, поїзд № 457/458 вирушатиме зі столиці в період з 13 червня по 5 липня через день по непарних числах о 15:39 і прибуватиме до Івано-Франківська о 8:54. У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься з 14 червня по 6 липня через день по парних числах о 11:42 і прибуватиме до Києва о 4:36.

«Також «Укрзалізниця» розглядає можливість зміни маршрутів інших поїздів, які забезпечуватимуть залізничне сполучення на ділянці Київ - Тернопіль - Чортків – Заліщики», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» змінила маршрут поїзду №118/117 сполученням Чернівці – Київ. Починаючи з 7 червня 2014 року, поїзд курсує через територію Молдови, завдяки чому час у дорозі скорочено більш ніж на півтори години. Поїзд курсує без зупинок по території Молдови, тому прикордонно-митні операції не проводяться.