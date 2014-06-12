Польська PKP Intercity закупила для кондукторів майже 2 тисячі планшетів

Один з найбільших пасажирських залізничних перевізників у Польщі компанія PKP Intercity закупила для перевіряючих квитки кондукторів 1,9 тис. планшетів на суму майже 400 тис. євро.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, зазначивши, що пристрої полегшать їх роботу і зроблять її більш ефективною.

"Ми хочемо, щоб пристрої стали базовими інструментами у роботі кондукторів. З їх допомогою кожен співробітник буде оперативно дізнаватися про те, що відбувається на трасі і в компанії. Завдяки спеціальній програмі "Портфель кондуктора" ми позбавимося від паперової роботи при підготовці необхідної документації", - зазначив член правління компанії Павло Хординський.

Компанія закупила планшети марки Lenovo A3500, заплативши за кожен з них близько 200 євро разом з чохлом, ременем на плече і трирічною гарантією.

Прес-служба наголосила, що на кожен планшет буде встановлена спеціальна програма, яка дозволить синхронізувати всі необхідні для роботи кондукторів дані в режимі онлайн.

"Передбачені також процедури безпеки для збереження рапортів кондукторів у ситуаціях поломки або розрядки акумулятора планшета", - додали в компанії.

Планшети поставить компанія Helica, яка надала найкращі умови серед шести компаній, які брали участь у тендері.

Довідка УНІАН. PKP Intercity входить в державний холдинг РКР і спеціалізується на перевезеннях між найбільшими містами Польщі та між країнами. З урахуванням протяжності трас частка компанії в перевезеннях пасажирів у Польщі в минулому році склала близько 40%.