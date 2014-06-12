У серпні з Києва до Одеси пустять швидкісний поїзд

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує запустити швидкісний поїзд сполученням Київ – Одеса в серпні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор "Укрзалізниці" Борис Остапюк на брифінгу під час виставки виробів залізничного призначення.

«Працюємо над цим питанням (призначення швидкісного поїзду, що з’єднує столицю з Одесою - УНІАН), є технічні нюанси. Плануємо приблизно впродовж двох місяців запустити цей поїзд на Одесу. Поїзд буде в дорозі приблизно 4,5-5 годин. Поїзд буде або Нyundai, або виробництва Крюківського вагонзаводу», - повідомив Остапюк.

Він також сказав, що в даний час «Укрзалізниця» розглядає можливість призначення швидкісного поїзду за маршрутом Київ – Львів – Перемишль (Польща).

«На сьогоднішній день Hyundai курсує за маршрутом Київ – Харків, Київ - Дніпропетровськ, Київ - Запоріжжя, Київ – Львів, Трускавець, і зараз ми плануємо запустити рейс Київ – Львів – Перемишль. Вже працюємо в цьому напрямі", - відзначив голова "Укрзалізниці".

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Як повідомляв УНІАН, Укрзалізниця" розглядала можливість призначення швидкісного поїзду складом "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (м. Кременчук, Полтавська обл.) на локомотивній тязі за маршрутом Київ – Одеса.

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З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км на годину почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія», яка оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.