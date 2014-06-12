В Україні запускають швидкісні потяги вітчизняного виробництва

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує в другій половині червня поточного року запустити два нових швидкісних міжрегіональних електропотяги подвійного живлення виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, заявив міністр інфраструктури України Максим Бурбак на брифінгу під час виставки виробів залізничного призначення.

«Я б хотів вас запросити всіх наступного тижня на урочистий запуск і презентацію двох електропоїздів Крюківського вагонобудівного заводу. Нарешті, після того, як вони два роки простоювали, і держава не змогла їх купити, доручення уряду було виконано. Ми уклали договір і наступного тижня вони поїдуть в перший рейс», - повідомив Бурбак.

При цьому він додав, що поїзди вже пройшли обкатку, сертифіковані і готові до експлуатації, зокрема, перший рейс планується запустити за маршрутом Київ - Львів, маршрут прямування другого поїзда, міністр не уточнив.

Водночас, присутній на виставці генеральний директор "Укрзалізниці" Борис Остапюк заявив, що найімовірніше, закупівля двох швидкісних електропоїздів буде реалізована із залученням лізингової компанії.

«Ми запланували на сьогоднішній день закупити два двосистемних склади нашого вітчизняного виробника, і прем'єр-міністр (прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк - УНІАН) поставив нам основну задачу, що ми повинні працювати безпосередньо з нашим виробником для того, аби піднімати виробництво. Можливо, завтра-післязавтра буде ясно, за якою схемою ми закупимо, швидше за все, це буде лізинг, поки фінансисти працюють над цим питанням, можливо, буде рефінансування», - повідомив Остапюк.

Також він додав, що «Укрзалізниця» в перспективі планує придбати рейковий автобус у Крюківського вагонзаводу, який курсуватиме у західному напрямку.

«Сьогодні на обкатці в Крюківському вагонобудівному заводі був рейковий тривагонний автобус, який ми також хочемо закупити і який курсуватиме у напрямку Карпат», - наголосив глава «Укрзалізниці».

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Як повідомляв УНІАН, уряд доручив Міністерству фінансів України опрацювати питання виділення 1,2 млрд грн з державного бюджету на оновлення пасажирського рухомого складу, з них 400 млн грн планувалося спрямувати на закупівлю двох міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Укрзалізниця» планує протягом 2014-2015 років придбати 11 850 вантажних вагонів шляхом розміщення замовлень на вітчизняних підприємствах за рахунок 12,5 млрд грн кредитів під державні гарантії, які готовий надати уряд України.

Також «Укрзалізниця» вже підготувала пропозиції до Кабінету міністрів щодо розміщення на КВБЗ замовлень на виготовлення в поточному році 50 пасажирських вагонів на суму близько 725 млн грн і 15 дизель-поїздів на суму більше 900 млн грн за рахунок іноземних запозичень під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» передбачено Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, розробленої урядом за дорученням президента України.

Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичне зношення). Зношеність приміського рухомого складу залізниць України складає: електропоїздів - 80,3%, дизель-поїздів - 93,1%.