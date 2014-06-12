«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси для вивезення людей із зони АТО

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для забезпечення перевезення мешканців східного регіону, де в даний час триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів, збільшила кількість рейсів додаткового поїзда № 565/566 сполученням Донецьк - Київ, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий потяг буде відправлятися з 12 по 15 червня з Донецька о 20:23 і прибуватиме до столиці о 10:57. На шляху прямування поїзд робитиме зупинки на станції Красноармійськ, Межова, Просяна, Дніпропетровськ, Знам'янка, ім. Т. Шевченка та Миронівка.

«Укрзалізниця продовжує вивчати попит на перевезення зі сходу і, в разі необхідності, буде призначати додаткові поїзди на інші дні», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» пропонує жителям сходу України, вимушеним виїхати в інші регіони країни у зв'язку з політичною нестабільністю та ескалацією збройного конфлікту на сході, безкоштовну послугу користування кімнатами матері та дитини на залізничних вокзалах ряду станцій.

Раніше "Укрзалізниця" вже призначала додаткові поїзди до столиці з Луганська і Донецька.

5 червня в Одесу прибув спеціально сформований «Укрзалізницею» додатковий поїзд №525/526 Луганськ - Одеса, який привіз близько 500 дітей-сиріт з Луганська; а також графіковий поїзд №91/92 Луганськ-Одеса з сотнею дітей-сиріт та дітей-інвалідів.

Для забезпечення вивозу пасажирів з Донецької та Луганської областей «Укрзалізниця», починаючи з 2 червня 2014 року, збільшила кількість вагонів у складах низки потягів, що курсують з Луганська і Донецька, на 5-6 вагонів - до 18-20 одиниць. Донецька залізниця 29 травня і 3 червня 2014 року перевезла в Сімферополь 416 дітей зі Слов'янська та Краматорська.

З Донецька у зв'язку з напруженою ситуацією і присутністю в місті великої кількості озброєних людей вже виїхало 15 тис. громадян.