Донецька залізниця відкрила продаж квитків на потяги до Криму

Донецька залізниця (ДЗ) 12 червня відкрила попередній продаж квитків на поїзди, що курсують з Луганська і Донецька в напрямку анексованого Кримського півострова на період з 16 по 30 червня 2014 року, в той час як продаж квитків на поїзди у московському напрямку залишається закритим, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«З сьогоднішнього дня, 12 червня 2014 року, після коректування графіка руху відкрито попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у кримському напрямку з Луганська і Донецька. Попередній продаж квитків відкрито до 30 червня включно», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, час відправлення та прибуття поїздів, що відправляються в рейс у зазначеному напрямку з 16 червня, враховано у квитках.

«Про відкриття попереднього продажу квитків на потяги, які відправляються з Донецька та Луганська у московському напрямку після 15 червня, буде повідомлено додатково», - уточнили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Донецька залізниця у зв'язку з коригуванням графіка руху на ділянці шляху Красноармійськ - Чаплино - Синельниково - Павлоград - Лозова тимчасово закрила попередній продаж квитків на 22 пасажирських поїзди у дальньому сполученні, що курсують з 16 червня. 10 червня Донецька магістраль відкрила предпродаж квитків на 18 поїздів за всіма напрямами, за винятком кримського і московського.

«Укрзалізниця» 12 червня відкрила попередній продаж квитків на потяги в Крим і назад на дати з 16 по 30 червня.

У даний час на території Донецької області проходить активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.