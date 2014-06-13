Бурбак хоче збільшити частку вітчизняних комплектуючих у виробництві поїздів

Про це міністр інфраструктури України Максим Бурбак повідомив на брифінгу в ході виставки виробів залізничного призначення.

«Локальність запчастин вітчизняного виробництва необхідно збільшити і довести до 90% і при ремонті, і при виробництві нових вагонів», - повідомив міністр.

Разом з тим, присутній на виставці генеральний директор "Укрзалізниці" Борис Остапюк повідомив, що «Укрзалізниця» запланувала на 2014 рік масштабну модернізацію рухомого складу.

«Ми на сьогоднішній день не збільшуємо виробництво, а в першу чергу, проводимо глибоку модернізацію на наших підприємствах, прем'єр-міністр (прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк - УНІАН) нам пообіцяв надати держгарантії на 12,5 млрд грн, у першу чергу, це буде модернізація дизель-поїздів Д1 і ДР1, маневрових локомотивів... Ця виставка дає розуміння, наскільки ми можемо задовольнити потребу в ремонті своїми запчастинами, щоб не витрачати кошти на імпорт і розвивати свої підприємства», - повідомив Остапюк.

За його словами, в цілому на сьогоднішній день вітчизняні підприємства можуть замінити імпорт в структурі закупівель залізничної продукції на 80%, не включаючи підприємств, що входять в структуру «Укрзалізниці».

Також він повідомив, що відмовившись від залізничної продукції комерційних структур, «Укрзалізниця» сприятиме розвитку власного виробництва і створенню нових робочих місць в галузі.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», під час виставки представники вітчизняних підприємств і працівники різних господарств шести залізниць України представили понад 100 стендів із зразками продукції для потреб залізничної галузі.

Виставка була організована з метою розвитку галузевої кооперації структурних підрозділів господарств залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту.

«Така виставка проводиться вперше. І це яскравий приклад галузевої кооперації, коли виробники з усіх залізниць обмінюються досвідом, інформацією... Я думаю, що ця виставка буде проходити щороку за сприяння «Укрзалізниці», як головного замовника продукції, і ми будемо виконувати доручення уряду щодо збільшення кількості робочих місць та відрахувань до бюджету», - повідомив міністр інфраструктури.

«Експозиція продемонструвала потенціал сталевих магістралей з виробництва продукції. У перспективі планується розробити подальшу стратегію, в тому числі і по кооперації між депо, оскільки зараз більшість працює тільки над задоволенням власних потреб, а могли б поставляти продукцію в межах галузі без залучення сторонніх підприємств і самі відповідати за її якість», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Укрзалізниця" планує в другій половині червня поточного року запустити два нових швидкісних міжрегіональних електропотяги подвійного живлення виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Укрзалізниця» планує протягом 2014-2015 років придбати 11 850 вантажних вагонів шляхом розміщення замовлень на вітчизняних підприємствах за рахунок 12,5 млрд грн кредитів під державні гарантії, які готовий надати уряд України.

Також «Укрзалізниця» вже підготувала пропозиції до Кабінету міністрів щодо розміщення на КВБЗ замовлень на виготовлення в поточному році 50 пасажирських вагонів на суму близько 725 млн грн і 15 дизель-поїздів на суму більше 900 млн грн за рахунок іноземних запозичень під державні гарантії.