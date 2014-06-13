«Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків у Крим до 15 липня

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") продовжує попередній продаж квитків на потяги в кримському напрямку і назад до 15 липня 2014 року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, вартість залізничних квитків на поїзди, що курсують між анексованим Росією Кримом і материковою Україною, залишиться колишньою і буде розраховуватися за внутрішньодержавними тарифами.

«На сьогоднішній день квитки на всі поїзди в АР Крим і назад можна придбати до 12 липня включно, тобто за 30 діб до дати відправлення поїзда. На наступні дні продаж квитків буде відкриватися поступово», - повідомили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 12 червня «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на потяги в Крим і назад на дати з 16 по 30 червня 2014 року.

Раніше «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на поїзди у кримському напрямку з 1 по 15 червня. До цього продаж залишалася закритою через неузгодженість ряду організаційних питань з Російськими залізницями.

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