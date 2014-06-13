На Донбасі відновили продаж квитків на потяги до Москви

«З сьогоднішнього дня, 13 червня 2014 року, відкрито попередній продаж проїзних документів у московському напрямку. Придбати квитки можна за 30 діб до відправлення поїзда», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у московському напрямку з Донецької області курсує два потяги - №9/10 сполученням Донецьк - Москва і №77/78 за маршрутом Маріуполь - Москва.

Як повідомляв УНІАН, раніше Донецька залізниця у зв'язку з коригуванням графіка руху на ділянці шляху Красноармійськ - Чаплино - Синельниково - Павлоград - Лозова тимчасово закрила попередній продаж квитків на 22 пасажирських поїзди у дальньому сполученні, що курсують з 16 червня. 10 червня Донецька магістраль відкрила попередній продаж квитків на 18 поїздів за всіма напрямами, за винятком кримського і московського.

12 червня Донецька залізниця відновила продаж квитків на поїзди у сполученні з Кримом на період з 16 по 30 червня 2014 року, в той час як продаж квитків на поїзди у московському напрямку залишався закритим.

13 червня Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") продовжила попередній продаж квитків на потяги в кримському напрямку і назад до 15 липня 2014 року.

В даний час на сході України проходить активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.

