Польська PKP PLK хоче збільшити інвестиції до 2,4 млрд євро щорічно
Минулого року PKP PLK профінансувала проекти вартістю 1,3 млрд євро.
Польська державна компанія PKP PLK, що займається утриманням залізничної інфраструктури в Польщі, найближчими рокками планує подвоїти інвестиції в її розвиток до близько 2,4 млрд євро щорічно.
Про це пише польська Rzeczpospolita.
"Залізничники хочуть інвестувати в розвиток і модернізацію залізничної мережі 9-10 млрд злотих на рік (1 євро = 4,1 злотих)", - зазначає газета.
За даними видання, минулого року PKP PLK профінансувала проекти вартістю 1,3 млрд євро (за поточним курсом), а в поточному та майбутньому планує витратити 1,7 і 1,950 млрд євро відповідно.
Раніше державний холдинг PKP, до якого входить PKP PLK, інформував про плани вкласти в розвиток залізничного транспорту в Польщі у 2013-2015 роках майже 7 млрд євро, 80% із яких планувалося виділити на модернізацію залізничних колій.
Довідка УНІАН. PKP PLK відповідальна за утримання та реконструкцію залізничних шляхів, а також розробляє розклад поїздів і регулює їх проїзд.
Компанія є найбільш збитковою з усієї групи через значні борги перед нею низкою залізничних компаній, що експлуатують залізничну мережу.