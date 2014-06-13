Польська PKP PLK хоче збільшити інвестиції до 2,4 млрд євро щорічно

Польська державна компанія PKP PLK, що займається утриманням залізничної інфраструктури в Польщі, найближчими рокками планує подвоїти інвестиції в її розвиток до близько 2,4 млрд євро щорічно.

Про це пише польська Rzeczpospolita.

"Залізничники хочуть інвестувати в розвиток і модернізацію залізничної мережі 9-10 млрд злотих на рік (1 євро = 4,1 злотих)", - зазначає газета.

За даними видання, минулого року PKP PLK профінансувала проекти вартістю 1,3 млрд євро (за поточним курсом), а в поточному та майбутньому планує витратити 1,7 і 1,950 млрд євро відповідно.

Раніше державний холдинг PKP, до якого входить PKP PLK, інформував про плани вкласти в розвиток залізничного транспорту в Польщі у 2013-2015 роках майже 7 млрд євро, 80% із яких планувалося виділити на модернізацію залізничних колій.

Довідка УНІАН. PKP PLK відповідальна за утримання та реконструкцію залізничних шляхів, а також розробляє розклад поїздів і регулює їх проїзд.

Компанія є найбільш збитковою з усієї групи через значні борги перед нею низкою залізничних компаній, що експлуатують залізничну мережу.