Кабмін призначив начальника Південної залізниці

Ним став Микола Уманець

Кабінет міністрів України призначив Миколу Уманця начальником державного підприємства "Південна залізниця". Відповідне розпорядження № 549-р від 11 червня опубліковано на урядовому порталі. "Призначити Уманця Миколи Григоровича начальником державного підприємства "Південна залізниця", - йдеться в документі. Як повідомляв УНІАН, 27 травня Кабінет міністрів України звільнив з посади начальника Південної залізниці Олександра Філатова. 4 червня 2014 року «Укрзалізниця» призначила виконуючим обов'язки начальника Південної залізниці Миколи Уманця, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника Південної залізниці.

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