До Дня Конституції призначили додатковий поїзд Київ - Ужгород

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до Дня Конституції України призначила додатковий поїзд № 207К/207Л сполученням Київ - Ужгород, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд № 207К/207Л сполученням Київ - Ужгород відправлятиметься зі столиці 27 і 29 червня о 17:30 та прибуватиме в Ужгород о 9:31. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 28 і 30 червня о 13:21 і прибувати до столиці наступного дня о 6:17.

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Зокрема, додатковий потяг курсуватиме із зупинками на станціях Козятин-1, Вінниця, Хмельницький, Підволочиськ, Тернопіль, Золочів, Львів, Стрий, Сколе, Славське, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачево та Батьово.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної здатності вокзалів та ін.) призначає додаткові поїзди і збільшує кількість вагонів у складах цілорічних поїздів», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" для забезпечення перевезення мешканців східного регіону, де в цей час триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів, збільшила кількість рейсів додаткового поїзда № 565/566 сполученням Донецьк - Київ, який курсуватиме з 12 по 15 червня 2014 року.