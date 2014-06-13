Сьомий Hyundai повертається після модернізації

15:07, 13 червня 2014
Транспорт/Звя'зок
0

УЗШК завершила модернізацію сьомого швидкісного поїзда Hyundai.

Хюндай / УЗ

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке є оператором швидкісних поїздів, завершило модернізацію швидкісного поїзда категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem - сьомого з десяти наявних поїздів, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Читайте такожДодатковий Hyundai за маршрутом Київ-Харків пустять з 13 червня

«14 червня 2014 року після завершення модернізації вводиться в експлуатацію сьомий поїзд виробництва компанії Hyundai Rotem. Модернізація інших електропоїздів південнокорейського виробництва активно триває. Рухомий склад повертатиметься на маршрути поступово», - сказано в повідомленні.

До того ж у прес-службі не уточнили, на якому маршруті компанія планує задіяти цей поїзд.

Така модернізація проводиться за участю корейських фахівців, представників Української залізничної швидкісної компанії, «Укрзалізниці» і Державного науково-дослідного центру залізничного транспорту України за узгодженням з науковими підприємствами.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня генеральний директор "Укрзалізниці" Борис Остапюк повідомив, що «Укрзалізниця" планує запустити швидкісний потяг сполученням Київ - Одеса в серпні поточного року складом Нyundai або складом виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Раніше УЗШК у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку призначила додатковий модернізований швидкісний поїзд категорії Hyundai №724/723 за маршрутом Київ-Харків-Київ, який курсуватиме з 13 червня 2014 року по п'ятницях і неділях.

«Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ-Харків швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" - перший з 10 наявних поїздів; 6 травня - повернула ще один поїзд на маршрут Дарниця-Київ-Львів, 15 травня - поїзд Київ-Дніпропетровськ, 24 травня - другий склад поїзда за маршрутом Київ-Харків, 1 червня - поїзд Київ-Запоріжжя-Київ. Крім того, починаючи з 1 червня, «Укрзалізниця» продовжила маршрут швидкісного поїзда №741/742 Київ-Львів до Трускавця.

Довідка УНІАН. Швидкісні поїзди категорії «Інтерсіті+» почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem та двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter