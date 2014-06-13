Сьомий Hyundai повертається після модернізації

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке є оператором швидкісних поїздів, завершило модернізацію швидкісного поїзда категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem - сьомого з десяти наявних поїздів, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

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«14 червня 2014 року після завершення модернізації вводиться в експлуатацію сьомий поїзд виробництва компанії Hyundai Rotem. Модернізація інших електропоїздів південнокорейського виробництва активно триває. Рухомий склад повертатиметься на маршрути поступово», - сказано в повідомленні.

До того ж у прес-службі не уточнили, на якому маршруті компанія планує задіяти цей поїзд.

Така модернізація проводиться за участю корейських фахівців, представників Української залізничної швидкісної компанії, «Укрзалізниці» і Державного науково-дослідного центру залізничного транспорту України за узгодженням з науковими підприємствами.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня генеральний директор "Укрзалізниці" Борис Остапюк повідомив, що «Укрзалізниця" планує запустити швидкісний потяг сполученням Київ - Одеса в серпні поточного року складом Нyundai або складом виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Раніше УЗШК у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку призначила додатковий модернізований швидкісний поїзд категорії Hyundai №724/723 за маршрутом Київ-Харків-Київ, який курсуватиме з 13 червня 2014 року по п'ятницях і неділях.

«Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ-Харків швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" - перший з 10 наявних поїздів; 6 травня - повернула ще один поїзд на маршрут Дарниця-Київ-Львів, 15 травня - поїзд Київ-Дніпропетровськ, 24 травня - другий склад поїзда за маршрутом Київ-Харків, 1 червня - поїзд Київ-Запоріжжя-Київ. Крім того, починаючи з 1 червня, «Укрзалізниця» продовжила маршрут швидкісного поїзда №741/742 Київ-Львів до Трускавця.

Довідка УНІАН. Швидкісні поїзди категорії «Інтерсіті+» почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem та двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.