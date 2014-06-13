Поїзд Hyundai Київ - Трускавець скорочує час у дорозі майже на 15 хвилин

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), що є оператором швидкісних поїздів, оптимізувало графік руху швидкісного поїзда № 741/742 категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem за маршрутом Київ-Трускавець, завдяки чому з 15 червня 2014 року час у дорозі скоротиться майже на 15 хвилин, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

«Відстань між станціями Київ-Пасажирський та Трускавець (683 км) потяг долатиме за 6 годин і 58 хвилин (до оптимізації графіку було 7 годин 12 хвилин) ... Відстань між станціями Трускавець та Київ-Пасажирський потяг долатиме за 6 годин і 44 хвилини (до оптимізації графіка - 6 годин 55 хвилин) », - повідомили у прес-службі.

Швидкісний потяг № 741/742 сполученням Київ - Львів - Трускавець відправлятиметься зі станцій Дарниця та Київ-Пасажирський без змін - о 6:25 і о 6:48 відповідно. Далі поїзд курсуватиме, роблячи зупинку на станції Львів з 11:59 до 12:14 замість періоду, передбаченого колишнім графіком, з 11:59 до 12:19. Також відбулися зміни у графіку на станції Дрогобич: потяг робитиме зупинку на даній станції з 13:25 до 13:31 замість періоду з 13:34 до 13:44. Таким чином, до Трускавця поїзд прибуватиме на 14 хвилин раніше - о 13:46 замість 14:00.

У зворотному напрямку даний поїзд відправлятиметься з Трускавця о 16:11 замість 15:40, робитиме зупинку на станції Дрогобич з 16:26 до 16:32 замість періоду, передбаченого колишнім графіком, з 15:56 до 16:06, а у Львові поїзд стоятиме з 17:43 до 17:58 замість з 17:29 до 17:58. Час прибуття поїзда на станцію Київ-Пасажирський та на станцію Дарниця залишиться без змын - 22:55 і 23:19 відповідно.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" у період з 1 по 6 червня 2014 року реалізувала 1700 квитків на швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" за новим маршрутом Київ - Львів - Трускавець.

29 квітня «Укрзалізниця» після модернізації випустила у рейс за маршрутом Київ-Харків швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" - перший з 10 наявних поїздів, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей; 6 травня - повернула ще один потяг на маршрут Дарниця-Київ-Львів, 15 травня - поїзд Київ-Дніпропетровськ, 24 травня - другий потяг за маршрутом Київ-Харків, 1 червня - поїзд Київ-Запоріжжя-Київ. Крім того, починаючи з 1 червня, «Укрзалізниця» продовжила маршрут швидкісного поїзда № 741/742 Київ-Львів до Трускавця.

Довідка УНІАН. Швидкісні поїзди категорії «Інтерсіті+» почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), що оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.