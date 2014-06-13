На відпочинок у санаторії відправлять близько 5 тис. дітей залізничників

Південна залізниця (ПЗ) планує в поточному році відправити на відпочинок у відомчі дитячі оздоровчі установи близько 5 тис. дітей із сімей залізничників, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, у літньому сезоні-2014 Південна залізниця має намір оздоровити 4801 дитину в п'яти закладах. Зокрема, за три зміни організовано в дитячих оздоровчих таборах «Зміна» (Харківська обл.), «Орлятко» (Сумська обл.), «Молода гвардія» (Полтавська обл.), «Лісова казка» (Харківська обл) і чотири зміни в лікувально-оздоровчому центрі «Сонячний» (Харків).

«Традиційно Південна залізниця виділяє кошти для дітей, батьки яких не мають можливості придбати оздоровчі путівки. Цього року путівки отримали 370 дітей з сімей соціально незахищених категорій», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в поточному році оздоровити близько 20 тис. дітей із сімей залізничників у 23 відомчих таборах і санаторіях, розташованих в різних регіонах України.

В оздоровчих закладах залізничної галузі минулого року відпочили і пройшли курс лікування 88 тис. осіб, з них 26,2 тис. дітей залізничників. Станом на 1 січня 2014 року кількість працівників підприємств залізничного транспорту в Україні становило близько 340 тис. осіб.

У 2013 році "Укрзалізниця" збільшила витрати на реалізацію і збереження ряду пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць на 8,4% порівняно з 2012 роком - до 5,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить понад 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.