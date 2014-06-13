Найбільший у Польщі залізничний перевізник планує звільнити до 9% співробітників

Найбільший у Польщі перевізник залізничним транспортом - компанія Przewozy Regionalne планує в рамках реструктуризації звільнити 5-9% своїх співробітників, насамперед адміністративних працівників.

Про це повідомляє РАР з посиланням на заяву голови правління компанії Томаша Пасиковського.

"Масових звільнень не буде, а весь процес буде проходити в консультаціях з громадськими партнерами", - заявив він.

На компанію зараз працює близько 9,5 тис осіб, що означає, що роботу максимум можуть втратити 850 співробітників.

Пасиковский зазначив, що ситуація у компанії залишається дуже складною через велике накопичення боргу, який, за останніми оприлюдненими даними, може становити близько 400 млн дол.

Глава компанії нагадав, що план реструктуризації готує EY (раніше Ernst&Young), зазначивши, що PR розраховує вже в цьому році скоротити свій збиток до близько 9 млн дол. з 18 млн дол. роком раніше (за поточним курсом 1 дол. = 3 злотих), а наступного "вийти в нуль".

Він додав, що в рамках реструктуризації компанія також планує продати частину належної їй нерухомості, вартість якої він оцінив в 28 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Przewozy Regionalne є найбільшим у Польщі залізничним перевізником з урахуванням кількості перевезених пасажирів з близько 30% частки ринку за підсумками 2013 року.

Компанія, якою володіють 16 органів місцевого самоврядування на рівні воєводств (аналог областей в Україні), у минулому році збільшила свій збиток до 2012 року на 14%.