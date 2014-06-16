Будівельники вже проклали 290 м шляхів нового Бескидського тунелю

Працівники служби будівельно-монтажних робіт станом на 16 червня 2014 року виконали роботи з проходження нового двоколійного залізничного Бескидського тунелю в Карпатах на довжині 290 метрів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на головне управління колійного господарства відомства.

«Роботи з будівництва Бескидського тунелю ведуться цілодобово. Станом на 16 червня виконані роботи з проходження тунелю на довжині 290 м. Зараз через якість породи, швидкість проходження досягає 3 метрів на добу», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, новий двошляховий тунель матиме довжину 1,82 км з урахуванням порталів і пролягатиме на максимальній глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта.

"У цей час підрозділами Львівської залізниці проводяться роботи з реконструкції колійного господарства станції Бескид: збільшення радіусів кривих, реконструкція близько 8 км верхньої будови колії, реконструкція контактної мережі і пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) і зв'язку. Зазначені заходи дозволять забезпечити збільшення швидкості руху поїздів на станції Бескид та тунелем з 40 км/год до 70 км/год», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейський інвестиційний банк оголосив про виділення Україніпозики в розмірі 55 млн євро для будівництва Бескидського тунелю в Карпатах, який з'єднає Україну та Євросоюз. Реалізація проекту запланована на перший квартал 2017 року.

Львівська залізниця має намір у 2014 році спрямувати 382 млн грн власних і кредитних коштів на будівництво Бескидського тунелю, з них 113,7 млн грн власних коштів і 268 млн грн кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

На підготовчі роботи з початку будівництва цього тунелю Львівська залізниця виділила 71,5 млн грн власних коштів і ще 50,9 млн грн надійшли у вигляді кредиту від ЄБРР. Новий тунель будуватиметься на межі Львівської та Закарпатської областей в 30 м від діючого тунелю, збудованого ще за часів Австро-Угорщини в ХІХ столітті, який знаходиться в аварійному стані.

Усього в 2014 році планується прокласти близько 0,7 км шляхів Бескидського тунелю.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель - другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить в п'ятий пан'європейський транспортний коридор (Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна - Росія).

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівської залізниці для будівництва та облаштування цього тунелю.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн підуть на монтажні роботи.